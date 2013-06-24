У системі Prozorro.Продажі з 9 по 13 червня відбулося 39 онлайн-аукціонів з суборенди державних земель в рамках програми «Земельний банк» на суму 37 млн грн (+ 7,4 млн грн ПДВ). Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Лоти були представлені в Харківській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях. Загальна площа земель – 2 316,6 га. Кількість пропозицій від учасників – 118. Середня вартість суборенди за 1 гектар – 15 964 грн. Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 4,5 раза.

Найдорожча і найбільша ділянка тижня площею 132,1 га – на Полтавщині. За право користування нею змагалися 5 учасників. В ході торгів її початкова вартість зросла в 5,5 раза і склала 3,2 млн грн. Середня вартість гектара цієї ділянки становить 23 828 грн.

«Ці результати вкотре підтверджують: «Земельний банк» — це дієвий інструмент для прозорого управління державними землями. Механізм дозволяє залучати суттєві кошти до бюджету, стимулювати конкуренцію та забезпечувати ефективне використання державного земельного ресурсу», - наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За підсумками півріччя з 1 жовтня 2024 року у системі Prozorro.Продажі було проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільськогосподарських земель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 – укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га. 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ сплачено за право користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту «Земельний банк».

Довідково

Впровадження Земельного банку – результат спільної роботи Фонду державного майна з Міністерством економіки, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством юстиції України.