У Державній фіскальної службі відзначають, що в Україні стали набагато активніше ввозити вживані автомобілі. Якщо раніше протягом місяця в середньому ввозилося майже тисячу таких автомобілів, то в 2017 році – майже 6000 авто щомісяця, а в жовтні – понад 7000.
Шестиразове зростання обсягів митного оформлення вживаних транспортних засобів ДФС пояснює змінами до Податкового кодексу України – ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що були у вжитку, скоротилися у 10-20 разів. Зменшилося і загальне податкове навантаження. За підрахунками, зараз воно становить приблизно 35-40% від вартості автомобіля (до вступу в силу закону – 90%).
За 10 місяців 2017 року на митну територію України імпортовано 123 тисяч автомобілів, в тому числі 56 тисяч авто, якими вже користувалися.
Нагадаємо, в Україні вже підготовлено законопроект, яким пропонується відчутно знизити податки, які зараз стягуються при розмитненні транспортних засобів. Акцент пропонується зробити на зниження акцизного збору.