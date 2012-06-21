Київська міська рада перейменувала провулок Краснодонський на провулок Кучмин Яр у Солом'янському районі міста. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Київради у четвер, повідомляє Укрінформ.
«Йдеться про повернення історичної назви. За результатами громадських обговорень 89 учасників підтримали цей проект рішення», — сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.
Також Київрада перейменувала такі вулиці та провулки у столиці:
♦ вул. Красноводську — на вул. Хотинську у Подільському районі;
♦ вул. Миколи Лебедєва — на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі;
♦ провулок Горького — на пров. Бориса Шахліна у Голосіївському районі;
♦ вул. Ярослава Галана — на вул. Августина Волошина у Солом'янському районі;
♦ вул.Тимофія Шамрила — на вул. Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;
♦ площу Інтернаціональну перейменовано на площу Валерія Марченка;
♦ вул. Дніпродзержинську — на вул. Кам’янську у Дарницькому районі;
♦ вул. Лебедєва-Кумача — на вул. Миколи Голего у Солом'янському районі;
♦ вул. Соціалістичну — на вул. Левка Мацієвича у Солом'янському районі;
♦ вул. Ежена Потьє — на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.