Міністерство охорони здоров’я у партнерстві з громадськими організаціями, що працюють у сфері психічного здоров’я, ініціює проект «Лінія життя. Україна». У його межах буде відкрито національну телефонну «гарячу лінію» для емоційної підтримки українців та запобігання самогубству.
Як повідомляє прес-служба МОЗ, ситуація із кількістю самогубств у нашій державі вкрай тривожна. Україна входить до переліку 25 країн з найвищими показниками суїцидів, українські показники одні з найвищих у Європі. «Воєнний конфлікт на сході країни також посилює емоційну кризу», — зазначають у відомстві. Саме тому в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун ініціювала створення проекту «Лінія життя. Україна». «Самогубство — це трагедія, яка стосується не лише однієї людини, а її рідних й усього народу», — вважає чиновниця. За її словами, маючи розуміння проблем людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації, й налаштованість їм допомогти, самогубству можна запобігти. «Я дуже вдячна громадським організаціям, які працюють разом задля порятунку українців», — зазначила Уляна Супрун.
Проект «Лінія життя. Україна» очолить міжнародний експерт і колишній генеральний директор громадської організації LifelineAustralia — «гарячої лінії», яка щороку надавала емоційну підтримку понад мільйону австралійців, Піт Шмігель. Під час зустрічі з представниками неурядових організацій, які беруть участь у проекті, він зауважив, що робота, яку проводять неурядові організації в Україні у сфері психічного здоров’я, надихає. «Важливо так само мати лідерство в цьому питанні самого міністра, важливо також, що в нас є спільне бачення проблеми і шляхів її подолання», — сказав Піт Шмігель, наголосивши, що для надання емоційної підтримки більшій кількості людей потрібен комплексний підхід на національному рівні.
Піт Шмігель розповів, що найкращі світові практики організації таких «гарячих ліній» складаються з елементів: робота в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, безкоштовні дзвінки, анонімність, максимальна емпатія до клієнта, ґрунтовне навчання персоналу і створення єдиної національної системи з одним контактним номером. За його словами, в Австралії завдяки роботі національної «гарячої лінії» вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Він висловив переконання, що створення такої лінії в нашій країні допоможе врятувати життя багатьом українцям. «Ми хочемо, щоб людина, яка в кризовому стані телефонуватиме на «Лінію життя», знала: до неї поставляться з повагою, вислухають, почують, підтримають і переконають, що її ситуація не безнадійна. Прояви простого людського співчуття часто рятують життя», — переконаний Піт Шмігель.
Учасники проекту розробляють оперативний план зі створення телефонної лінії і співпрацюють з міжнародними донорськими співтовариствами щодо можливої підтримки.