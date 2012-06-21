Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Такий проєкт, як повідомили в Черкаському міськвиконкомі, запрацює вже найближчим часом. Власне, в його основу поклали відому черкащанам мобільну послугу «Мій медкабінет», якою вони користуються вже не один рік. Створений для дистанційного запису на прийом до лікаря та кращого доступу до медичної інформації, «Мій медкабінет» став завершальним етапом унікального для України проєкту з діджиталізації медичних послуг.
Нещодавно сервіс розширили. Тепер завдяки йому можна дистанційно замовити та придбати медикаменти в аптеках міста. Планується об’єднати послугу з урядовою системою e-Health (єдиний кабінет пацієнта). Та й ціна на ліки у випадку замовлення буде значно нижчою, адже оператор допоможе знайти аптеки з найвигіднішою ціною.
У міській раді сподіваються запустити проєкт найближчим часом разом з компанією ЕМСІМЕД та сервісом Liky.24.
Доставка медпрепаратів для користувачів сервісу — безплатна. Ліки привезе кур’єр, їх можна одержати в аптеці або у відділенні Нової пошти, якщо замовлення здійснювали з іншого міста.