Керівництво Марківського ліцею уклало грантову угоду із представниками проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» на суму майже 4 мільйонів гривень. На ці гроші професійний ліцей планує суттєво покращити обладнання для навчання трактористів і бджолярів.
Значна частина здобувачів професійно-технічної освіти області вчиться за аграрними спеціальностями, бо шість закладів на Луганщині – саме аграрного спрямування. Але однією з основних проблем професійної освіти Луганщини є недостатня матеріальна база, бракує обладнання, яке б дозволило сформувати сучасні практичні професійні навички.
Такі дані підтвердило дослідження, яку провели фахівці Програми розвитку ООН в області.
Тож у рамках угоди, Проєкт USAID придбає для ліцею трактор, причіпний оприскувач, ґрунтообробний комбайн та культиватор для посіву.
До того ж за цим грантом також у ліцеї обладнають нову лабораторію бджільництва та навчальну демонстраційну пасіку, де студенти зможуть набути практичних навичок.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»