Розширення пакета проєктів, які здійснюють в Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку, обговорили Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і віцепрезидент цієї фінансової установи Вазил Гудак.
Європейський інвестиційний банк — один з найважливіших партнерів українського уряду. Загальна сума кредитування, отримана в межах проєктів розвитку державного управління, становить 5,9 мільярда євро, зазначив глава уряду.
Поважний гість наголосив на зацікавленості ЄІБ у продовженні співпраці з Україною й висловив підтримку державі на її євроінтеграційному шляху, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Олексій Гончарук наголосив, що уряд відкритий до співпраці за проєктом «Європейські дороги ІІІ», програмою розвитку професійно-технічної освіти, реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль» та інвестиційної програми Укрпошти.
Він сподівається, що програми співпраці міститимуть підтримку малого й середнього бізнесу, розвитку інфраструктури, зокрема системи громадського транспорту, а також підвищення енергоефективності. Він подякував за підтримку гуманітарних проєктів і проєктів з відновлення, які реалізують за підтримки ЄІБ у контрольованих урядом районах Донеччини й Луганщини.
Прем’єр-міністр підтримав підписання тристороннього меморандуму між урядом Франції, Європейським інвестиційним банком і містом Маріуполь про співпрацю за проєктом водоочищення й водопостачання міста, яке відбудеться 29 жовтня на інвестиційному форумі Re:Think. Invest in Ukraine.