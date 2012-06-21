Проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може бути платним, адже інвесторам потрібно буде повертати вкладені кошти. Таке припущення висловив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.
«Я не унеможливлюю того, що проїзд через цей міст буде платним. Ми звикли, що їздимо через мости безкоштовно. Але давайте вибирати: ми готові заплатити за проїзд через новий міст, чи він і далі буде незрозуміло скільки років недобудованим», — наголосив пан Кличко.
Також міський голова наголосив, що місто опрацьовує різні варіанти оплати: зробити міст повністю платним, компенсувати вартість проїзду з бюджету для певних категорій, чи зробити безкоштовним або ж за символічну суму для тих, хто має Картку Киянина.
Мер зазначив, що столичні мости перевантажені. Тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту є надзвичайно важливою для міста.
«Наприклад, «міст Кирпи» не навантажений, тому що не готові з’їзди з нього. Я дав завдання і також обговорив із міністром інфраструктури питання, щоб уже наступного року ми повністю запустили цей міст», – сказав пан Кличко.
Він наголосив, що у четвер від’їжджає на інвестфорум до Німеччини, де з потенційними інвесторами обговорить умови добудови Подільсько-Воскресенського мосту.
«Зараз наше завдання — залучити кошти, щоб добудувати міст, нам потрібно 400 мільйонів євро. Тільки після цього ми можемо говорити про наступний крок — будівництво лінії метро на Троєщину», — підкреслив мер.