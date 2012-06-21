Проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може бути платним, адже інвесторам потрібно буде повертати вкладені кошти. Таке припущення висловив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

«Я не унеможливлюю того,  що проїзд через цей міст буде платним. Ми звикли, що їздимо через мости безкоштовно. Але давайте вибирати: ми готові заплатити за проїзд через новий міст, чи він і далі буде незрозуміло скільки років недобудованим», наголосив пан Кличко.

Також міський голова наголосив, що місто опрацьовує різні варіанти оплати: зробити міст повністю платним, компенсувати вартість проїзду з бюджету для певних категорій, чи зробити безкоштовним або ж за символічну суму для тих, хто має Картку Киянина.

Мер зазначив, що столичні мости перевантажені. Тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту є надзвичайно важливою для міста.

«Наприклад, «міст Кирпи» не навантажений, тому що не готові з’їзди з нього. Я дав завдання і також обговорив із міністром інфраструктури питання, щоб уже наступного року ми повністю запустили цей міст», – сказав пан Кличко.

Він наголосив, що у четвер від’їжджає на інвестфорум до Німеччини, де з потенційними інвесторами обговорить умови добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

«Зараз наше завдання залучити кошти, щоб добудувати міст, нам потрібно 400 мільйонів євро. Тільки після цього ми можемо говорити про наступний крок будівництво лінії метро на Троєщину», підкреслив мер.