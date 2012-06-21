Ухвалені Верховною Радою законопроєкти сприятимуть ефективності роботи влади, значною мірою відкритості її кроків, удосконалюючи механізми роботи. «Відповідальність починається з виконавців, і ухвалені рішення дають змогу перезавантажити владу, привести на державну службу ефективних управлінців. Новий формат — це не лише спрощення порядку прийняття на державну службу і звільнення з неї. Ухвалений законопроєкт №1066 підвищує відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності», — прокоментував черговий пакет ухвалених парламентом законів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Глава уряду переконаний, що новий закон унеможливить зловживання службовим становищем, уникнення відповідальності за бездіяльність і неналежне виконання посадових обов’язків. Можливість контрактної державної служби сприятиме залученню високопрофесійних людей.
Посилює відповідальність за порушення законодавства зокрема для недобросовісних замовників законопроєкт №1076, який удосконалює механізм публічних закупівель через ProZorro. «Він запроваджує персональну відповідальність за порушення законодавства в галузі закупівель і вдосконалює механізм їх оскарження. Це дасть бізнесу ширші можливості для обстоювання їхніх прав», — зазначив Олексій Гончарук.
Закон гармонізує стандарти публічних закупівель з міжнародними стандартами й врегульовує питання міжнародних закупівель ліків.
Спрощення фінансової реструктуризації боргів підприємств передбачає законопроєкт №1070, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. За словами Прем’єр-міністра, ухвалення документа дасть змогу ефективніше вирішити питання кількості проблемних кредитів, ризику банкрутств підприємств, які мають тимчасові проблеми з ліквідністю, але здатні відновити здорову економічну діяльність.
Законопроєкти №1057 і №1072 запроваджують із 1 січня 2021 року нову об’єднану звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка стає уніфікованішою з єдиним встановленим терміном подання.
«Ці законопроєкти спрощують умови для ведення бізнесу. Об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО скорочує кількість звітів для платників податків — страхувальників і зменшує витрати часу бізнесу на складання самої звітності», — резюмував Олексій Гончарук.