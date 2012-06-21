Розгортання платформи ProZorro стало вдалим антикорупційним кроком, запровадженим у секторі державних закупівель, а згодом і в напрямі розпорядження державними активами. Про це сказав з нагоди дворіччя запуску платформи Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Ми фактично зруйнували систему змов під час державних закупівель. Це сотні мільярдів, які витрачали закрито, ніхто нічого не знав. Іноді створювали механізми, які працювали на відкати, стимулювання хабарництва й неефективного використання ресурсів, — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Через два роки ми можемо сказати, що система працює. Вона відкрита і публічна. Кожен громадянин, який може працювати в інтернеті, може подивитися, що і як закуповують за якими цінами».
Прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні ProZorro — це не лише закупівлі, а й продаж нестратегічних активів у межах малої приватизації. А згодом на цій платформі запрацюють прозорі аукціони оренди землі, закупівлі лісів, а також продажу ліцензій і дозволів на користування надрами, передусім в сегменті газовидобутку.