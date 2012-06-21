Цей процес, який розпочинається на основі нового законодавства і з використанням інноваційних інструментів, а саме механізмів платформи ProZorro, має відбуватися відкрито, конкурентно й прозоро. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання столичного офісу ProZorro.
Цього тижня на платформі ProZorro стартує продаж не стратегічних для економіки держави активів, і в системі вже зареєстровано перші лоти. Початок малої приватизації координує Міжвідомча робоча група з питань приватизації, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Наш уряд уперше започаткував цей процес. Я зацікавлений у тому, щоб усе було відкрито, прозоро й конкурентно, і всій країні треба про це сказати, — наголосив Володимир Гройсман. — Споконвіку було так: тримали об’єкти, не стратегічні для економіки, щоб якось колись щось прикупити чи продати. Змінюємо це, ламаємо стару систему і максимально все заводимо у ProZorro. Будь-який підприємець побачить, що продається, і купить собі потрібне приміщення чи об’єкт без знайомства з керівництвом району чи області».
Глава уряду наголосив, що ефективний продаж активів — це велика допомога для малого й середнього бізнесу, отже слугує підґрунтям розвитку і територій, і економіки загалом.
«Своє завдання бачу в підтримці команди всіма інструментами, які в мене є, аби ми змінювали пласти проблем, які не розв’язувалися десятиліттями і робили країну слабшою. А тепер маємо можливість. Хай продаж починається з перших 18 лотів. Потім їх будуть тисячі. Наше завдання — щоб це потім настало якомога швидше», — констатував Володимир Гройсман.
Згідно із Законом «Про приватизацію державного і комунального майна», який набрав чинності в березні, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему ProZorro.Продажі. Йдеться про активи державної й комунальної власності вартістю до 250 мільйонів гривень. Виставлятимуть об’єкти в межах малої приватизації Фонд державного майна й місцеві органи влади.
Першим об’єктом стало двоповерхове приміщення стоматологічної поліклініки в центрі Житомира, яка не працює. Його виставив відділ з управління та приватизації комунального майна Житомирської міської ради на торговельному майданчику smarttender.biz, сертифікованому ProZorro. Одразу після цього свої перші об’єкти малої приватизації в системі зареєстрували Львів та Ізмаїл.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»