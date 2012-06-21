За чотири роки роботи система публічних закупівель ProZorro заощадила країні 100 мільярдів гривень. У грошовому еквіваленті найбільше в Київській (45,5 млрд грн), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд грн) областях. Це значною мірою пов’язано з більшою кількістю державних установ у цих областях і більшим обсягом закупівель. З огляду на заощадження у відсотках як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та вартістю згідно з підписаними за підсумками аукціону договорами найекономнішими областями стали Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-Франківська (6,52%), Житомирська (6,15%) та Львівська (6,05%), повідомляє сайт ProZorro.
Загальна кількість торгів від початку роботи системи перевищила 4 мільйони, інформує УНІАН. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачають його кошти. Близько 90% зареєстрованих у ProZorro підприємств — малий та середній бізнес.