Міжнародна маркетингова група провела дослідження на замовлення сервісу ProZorro, з’ясувавши ставлення бізнесу до публічних закупівель та виявивши основні тренди в поведінці підприємців під час участі в тендерах. Автори опитали 1100 респондентів і провели 90 глибинних інтерв’ю.
Під час роботи бізнес поділили на три групи: ніколи не брав участь у торгах через систему ProZorro, взяв участь у публічних закупівлях тричі або менше, а також той, що регулярно бере участь у публічних закупівлях.
Результати опитування бізнесу, який регулярно бере участь у публічних закупівлях, засвідчили: 52% респондентів стверджують, що користування системою ProZorro вигідне для їхніх підприємств. Додатковий прибуток (53%) та зручність і відкритість тендерів (42%) стали вирішальними чинниками в процесі ухвалення рішення брати участь у тендерах.
Реєстрація в системі була зручною і зрозумілою для 91% респондентів, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
У процесі підготовки й подання тендерної пропозиції 72% респондентів все влаштовує. Ті з них, хто має зауваження, відзначали такі мінуси: багато часу витрачається на підготовку документів, надається багато непотрібної, на їхню думку, інформації, занадто стислі терміни для подання пропозицій.
Найважливішим у системі ProZorro для респондентів стали зручність і швидкість участі в тендерах, достатній рівень прибутку від участі в публічних тендерах, дотримання закону та прозорий вибір переможця.
Слабкими сторонами респонденти системи вважають домовленості поза системою, відсутність перевірки якості товару або послуг, порушення правил.
Головними перевагами респонденти вважають: заощадження часу на проведення тендеру, зручність і рівні можливості для всіх підприємств. З мінусів вони визначили таке: велику кількість документів для участі в тендері, наявність торгів, які проводять недостатньо прозоро, надання зайвих документів.
55% респондентів вважають, що є потреба в посиленні контролю за дотриманням закону на публічних тендерах.
89% респондентів готові радити знайомим, щоб вони скористалися послугами електронних закупівель.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»