У національному парку Болівії біологи виявили трьох болівійських прозорих жаб, яких не бачили 18 років. Ці крихітні жабки мають довжину від 19 до 24 міліметрів, у них напівпрозора шкіра, що дозволяє вченим бачити і спостерігати за їх внутрішніми органами.
Жаб знайшли в національному парку Карраско поблизу Кочемби, коли природоохоронці працювали над порятунком рептилій та земноводних.
Трьох жаб негайно перевезли до природоохоронного центру, щоб розпочати там розведення. Нині цей вид не представляє особливої небезпеки, але захисники тварин кажуть, що ці три жаби можуть багато допомогти в майбутньому у відновленні цих унікальних створінь.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»