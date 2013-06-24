Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у межах робочого візиту до Будапешта зустрівся з угорськими посадовцями — міністром у справах ЄС Яношом Бокою, державним секретарем та заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром, міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Під час зустрічей обговорили прогрес України в межах європейської інтеграції та готовність держави до відкриття перших переговорних кластерів. Тарас Качка відзначив важливість нерозривного руху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

У контексті трансформацій, спрямованих на досягнення відповідності стандартам ЄС, присвятили окрему увагу питанню захисту прав національних меншин. Також зосередилися на поточній безпековій ситуації в Україні й зусиллях, спрямованих на досягнення всеосяжного сталого миру.

Сторони обговорили перспективи посилення двосторонньої співпраці між країнами у таких галузях: торгівля, енергетика та відбудова. Тарас Качка подякував за надану Україні гуманітарну допомогу та підтримку тимчасово переміщених українських громадян, що знайшли прихисток в Угорщині. Окремо він відзначив важливість участі угорської сторони у проєктах з відновлення України. Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини — найкращий спосіб реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин. Сторони обговорили подальші практичні кроки з усіх істотних питань.

У межах візиту Тарас Качка відвідав дві школи: українсько-угорську двомовну середню та гімназію в Будапешті, де навчаються українські діти. Освітній заклад розпочав роботу 31 серпня 2024 року та може навчати до 700 дітей одночасно. Школу відкрито за підсумками домовленостей лідерів України та Угорщини Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Школа для українських дітей на базі навчально-виховного комплексу Maszoret Avot розпочала роботу 1 вересня 2024 року. Фінансування закладу здійснюють за рахунок коштів державного бюджету Угорщини через розпорядника — Угорську автономну православну єврейську громаду.

Віцепрем’єр-міністр ознайомився з роботою закладів та поспілкувався з викладачами й учнями, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.