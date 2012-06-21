Мінагрополітики та учасники зернового ринку визначили обсяги пшениці для експорту в 2017—2018 маркетинговому році, підписавши відповідний додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між відомством і суб’єктами господарювання — експортерами зерна. Про це повідомила на засіданні робочої групи з питань функціонування ринку зерна заступник міністра Олена Ковальова. З переліку вилучили кукурудзу, жито і ячмінь, бо за цими культурами немає загрози продовольчій безпеці.
Представники Укрзалізниці доповіли про результати експлуатації автоматизованої системи управління пересилкою порожніх вагонів та нові тарифи на вантажні перевезення. Окремо йшлося про збільшення обсягів виробництва та експорту олійно-жирової продукції з високою доданою вартістю.
Прес-служба відомства інформує, що обсяги пшениці, сумішей пшениці та жита, які можна експортувати у 2017—2018 маркетинговому році, визначено на рівні 16,5 мільйона тонн. Пшениці групи А і Б (І—V класів) — 10,7 мільйона тонн; непродовольчої пшениці (VІ клас і некласова) — 5,8 мільйона тонн.