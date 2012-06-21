У Мінагрополітики спільно з технічним комітетом стандартизації, представниками галузевих асоціацій та української науки за підтримки проекту IFC «Реформування інвестиційного клімату» розпочато перегляд державного стандарту ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови». Стандарт слугує одним із ключових документів, який встановлює вимоги до зерна пшениці на українському зерновому ринку. Вперше широке обговорення ключових змін у стандарті відбулося під час засідання робочої групи з питань функціонування ринку зерна.
«Рішення щодо перегляду стандарту зумовлене необхідністю його оновлення — для оптимізації виробництва, зберігання та переробки зерна пшениці. Під час опрацювання нової редакції обов’язкове збалансування та врахування інтересів вітчизняного виробника, борошномельної та хлібопекарської галузей, а також створення сприятливих умов ведення бізнесу й міжнародної торгівлі», — пояснює заступник міністра аграрної політики і продовольства Олена Ковальова.
Фахівці розглядають пропозиції щодо зменшення кількості класів непродовольчого зерна, а також обговорюють коригування окремих показників якості пшениці, наближення до міжнародних вимог щодо цієї культури.
Оновлену версію документа загалом буде орієнтовано на врахування потреб зернового ринку, зокрема виробників збіжжя, переробної галузі та компаній, які торгують зерном. Перший розгляд, повідомляє прес-служба відомства, відбудеться у вересні на засіданні техкомісії «Зернові культури та продукти їх переробки».