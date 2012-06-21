Група вчених Університету Квінсленда і Університету Сіднея розробили метод швидкого вирощування сільськогосподарських рослин.
Перші результати вразили — пшениця, тверда пшениця, ячмінь, горох і нут дали по 6 партій врожаю на рік, канола — 4 урожаї, повідомляє agroportal.ua з посиланням на AgroDay.
Учені розробили платформу розмноження John Innes Center, використавши уже відомі, а також нові технології — теплицю й так зване штучне середовище з посиленим освітленням. Тривалий сонячний денний режим став тим рушієм, що прискорив ріст сільгоспкультур.
Перший урожай пшениці отримали за 8 тижнів й уже назвали подію початком нової «зеленої» революції. Вирахували, що таким способом можна отримати утричі більше урожаю, ніж зазвичай. Метод швидкого вирощування дозволить вченим контролювати генетичні комбінації й створювати більш пристосовані до різних видів клімату сорти збіжжя.
«Побутує думка, що «швидкі» рослини неродючі, низькі й непривабливі. Насправді нові технології дозволяють вирощувати здорову пшеницю, якіснішу й кориснішу, аніж у традиційний спосіб», — каже доктор Бранд Вулфф, співробітник Центру Джона Іннеса з Великобританії.
В експериментальних теплицях установили світодіоїдні лампи, вони здешевлюють виробництво, а також продовжують світловий день до 22 годин.