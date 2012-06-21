Італійські вчені звернули увагу на те, що деякі особливості людської психіки можуть впливати на тривалість життя.
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Варто уточнити, що перш ніж прийти до такого висновку фахівці вивчили стан здоров’я жителів південних італійських районів, де середня тривалість життя у жінок становить 92 роки, а у чоловіків – 85 років, що майже на 10 років більше, ніж в інших регіонах Італії, інформує «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
З’ясувалося, що секрет довголіття ховався не в фізичних даних і генетиці, а в особливостях психіки. Тобто для всіх італійських довгожителів притаманними були такі риси, як прихильність до рідної землі і до сім’ї, завзятість, непохитна віра і позитивне ставлення до життя.
Відзначимо, що унікальність цього дослідження полягає в тому, що вперше до вивчення тривалості життя людини вчені підійшли не з медичної або генетичної точки зору, а з психологічної.