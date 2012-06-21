Психолог з Каліфорнії Памела Ратледж назвала серйозну небезпеку, викликану впливом соціальних мереж. Як не дивно, це абсолютно не інтернет-залежність.
За словами медичного працівника, головною небезпекою соцмереж залишається поширення дезінформації. В результаті цього користувачі мережі втрачають здатність критично мислити і відбирати корисну інформацію. Крім цього, люди, залежні від соціальних мереж, втрачають навички живого спілкування і не справляються з тиском в мережі.
Психолог зазначає, що залежності від соцмереж як такої практично не існує. Простіше кажучи, більшість людей не вміють контролювати свій час, тому так довго знаходяться в мережі. Справжню залежність від соціальних мереж може визначити тільки лікар, в інших випадках це всього лише неправильний розподіл вільного часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»