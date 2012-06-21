Психологи з Мічиганського університету (США) з'ясували, що 20 хвилин в день, проведені на природі, можуть знизити рівень кортизолу – гормону стресу. Особливо актуальним це здається в умовах зростаючої урбанізації і сидячого способу життя.
Вчені відзначають, що на побутовому рівні давно відомо, що проведений на природі час сприяє зменшенню стресу. Однак досі було незрозуміло, скільки часу потрібно, щоб відчути позитивний ефект.
«Наше дослідження показує, що для ефективного зниження рівня кортизолу людині потрібно 20-30 хвилин погуляти на природі», – відзначає автор дослідження МеріКерол Хантер (MaryCarol Hunter).
Учасники експерименту, що тривав вісім тижнів, проводили на природі не менше 10 хвилин протягом дня тричі на тиждень. Раз на тиждень у них брали зразки слини до і після прогулянок, щоб визначити рівень кортизолу. Кожен учасник вирішував самостійно, куди саме йти, а також міг просто посидіти на лавочці в парку. Вчені лише попросили виключити деякі фактори, які могли «змазати» результати. Зокрема, добровольців попросили не користуватися смартфонами під час прогулянок, не гуляти в нічний час і не займатися аеробікою. Важливо було не просто провести час на вулиці, а відчути єднання з природою.
Результати показали, що навіть 20 хвилин наодинці з природою значно знижують рівень кортизолу. І чим більше часу добровольці перебували на природі, тим нижче був рівень кортизолу, однак після 30-хвилинної прогулянки позитивний ефект хоч і був помітний, але накопичувався більш повільними темпами. При цьому фахівці врахували, що рівень кортизолу змінюється протягом дня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»