Деякі птахи, особливо занадто молоді, щоб мати власне потомство, часом допомагають «виховувати» своїх молодших братів і сестер. Тривалий час вважалося, що ця особливість пояснюється досить просто – для птахів, які ще не готові самостійно доглядати за потомством, це найкраща можливість опікуватися своїми родичами. Проте, фахівці з Університета Лунда прийшли до висновку, що в дійсності все набагато цікавіше.
Вчені перевірили, у яких видів птахів частіше доглядають за молодняком самки, а в яких – самці. Як з’ясувалося, найчастіше це особи тієї ж статі, представники якої згодом залишають потомство разом з іншими представниками своєї «соціальної групи». Грунтуючись на цьому, вчені припустили, що альтруїзм не тільки дозволяє птахам підвищити шанси на виживання своїх братів і сестер, але також збільшує їх шанс надалі залишити власне потомство.
Поки що фахівці не готові однозначно відповісти на питання, яким чином працює подібний механізм. Ймовірно, допомагаючи ближньому, птахи таким чином підвищують шанс потрапити до більшої соціальної групи, і це гарантує більшу безпеку їх власним нащадкам. З іншого боку, не можна виключати, що у деяких популяцій птахів існує свого роду «кодекс честі», і найменш альтруїстичних особин, які «хворіють» на егоїзм, просто виганяються із пташиної сім’ї.
Який би із цих висновків не був вірним, фахівці вважають, що отримані ними результати досить цікаві. Вони демонструють, що взаємодопомога у соціальних хребетних тварин може відігравати ще більш різноманітну роль і бути вигідною в більшій кількості відносин, ніж було прийнято вважати досі. Також фахівці бачать у своїй роботі новий доказ того, що з стратегічної точки зору «альтруїзм» дозволяє птахам переслідувати цілком егоїстичні цілі про своє майбутнє потомство.
Нове дослідження опублікувало наукове видання Proceedings of the Royal Society B.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»