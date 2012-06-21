Коли рослиноїдні комахи приходять на рослину і починають її їсти, рослина починає виділяти особливі летючі речовини. Ці речовини чують інші комахи, що харчуються рослиноїдними і поспішають на рослину. Тобто рослина ніби посилає сигнал про допомогу комахам-хижакам і паразитам, щоб вони позбавили її від ворогів.
Але це ще не все. У статті в Journal of Chemical Ecology йдеться про те, що рослинні сигнали SOS відчувають ще й птахи. Дослідники експериментували з рослинами кукурудзи. Ділянку з рослинами обставили спеціальними пристроями, які розпилювали навколо запахи поїдається рослини, а також органічний розчинник без будь-яких рослинних ароматів. На рослини і поряд з ними приклеїли пластилінову гусінь, на якій залишалися сліди від ударів дзьобом.
З’ясувалося, що на запах, який імітував поїдання рослин птахи прилітали частіше і клювали «гусінь» більше.
Це неймовірно, тому що вважається, що нюх у птахів не дуже розвинений (втім, останнім часом з'являється все більше досліджень про те, що як раз запахи відіграють у житті пернатих досить велику роль). Як би там не було, рослинні тривожні запахи цілком можна використовувати для екологічного захисту сільськогосподарських культур від шкідників.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»