У Національному природному парку «Білобережжя Святослава» проведено біотехнічні заходи, що сприятимуть гніздуванню коловодних птахів: пухівки звичайної, крячка малого та чорноголового, чоботаря та інших. Необхідність спорудження таких острівців пов’язана з тим, що на території майже всіх заповідних об’єктів України протягом останнього десятиріччя збільшується кількість хижих тварин — лисиць, єнотоподібних собак, шакалів. Вони не залишають шансів на виживання потомству птахів коловодних видів, які гнізда в’ють на клаптиках суші поблизу водойм.
Водночас із побудовою стаціонарних острівців Національний парк проводить експерименти з мобільними плавучими майданчиками для гніздування, вважаючи їх такими, що найбільше мінімізують ризики коливань рівня води в озерах від вітрової динаміки та злив. Протягом тижня в озері Лабазне, що сполучене з Ягорлицькою затокою, встановлено безпечні споруди для прихистку водоплавних птахів Кінбурнського півострова. Це — два плавучі острівці-платформи загальною площею 200 на 2 метри. Вони слугуватимуть не лише для відпочинку червонокнижних птахів, а й місцем їхнього безпечного гніздування навесні наступного року.
Виготовлення і встановлення плавучих платформ вдалося виконати завдяки всебічній допомозі ГО «Українське товариство охорони птахів» та наполегливій праці співробітників парку і працівників Покровського природоохоронного науково-дослідного відділення.