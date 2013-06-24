Кабінет Міністрів затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027—2029 роки загальним обсягом 270,9 млрд гривень. Документ охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів публічного інвестування.

Планом визначено також п’ять наскрізних пріоритетів здійснення публічних інвестицій: енергоефективність, цифровізацію, реагування на зміни клімату, гендерну рівність та безбар’єрність.

Затвердження плану — обов’язкова передумова для формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави. План визначає пріоритетні напрями, відповідно до яких проєкти та програми вводять у ЄПП. Формування ЄПП здійснюється з використанням системи DREAM, щоб кожен інвестиційний проєкт, його кошторис та етапи реалізації були повністю прозорими та підзвітними для міжнародних партнерів, бізнесу та громадян.

Секторальні міністерства мають пріоритезувати проєкти у своїх портфелях та подати їх на експертну оцінку, за результатами оцінки Мінекономіки сформує перелік проєктів та програм і подасть їх на cхвалення Стратегічної інвестиційної ради, повідомляє Мінекономіки.