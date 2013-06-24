Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи «Пульс». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Рішення Уряду – це крок до відкритої, прозорої та ефективної комунікації держави з підприємцями.
Мета експерименту – створити єдиний канал для подання бізнес-звернень, моніторингу їх розгляду та оцінки якості рішень державних органів.
«Ми створюємо цифрову екосистему довіри між бізнесом і державою. «Пульс» – це реальний крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть швидко впливати на регуляторне середовище, а влада – бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті, оцінювати якість вирішення питань і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату.
Очікувані результати:
- спрощення комунікації бізнесу з владою;
- скорочення бюрократичних процедур;
- прозорість та підзвітність відповідей державних органів;
- аналітика та дашборди для прийняття управлінських рішень.
У межах постанови:
- Мінекономіки є координатором проекту;
- Державна регуляторна служба – модератором, який контролює якість відповідей органів влади;
- технічне адміністрування платформи здійснюватиме АТ «Прозорро.Продажі»;
- до платформи інтегруються всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента (за згодою), Урядовий контактний центр і Рада бізнес-омбудсмена.
Тривалість експерименту: 2 роки.
Старт: 1 січня 2026 року.