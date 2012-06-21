Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
«Тримаю на особистому контролі роботи з облаштування сервісної зони контрольно-пропускного пункту «Станиця Луганська». Водночас ведемо перемовини щодо строків закриття КПВВ на час проведення монтажу тимчасових конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. За рішенням командування операції об’єднаних сил, пропуск громадян через КПВВ буде припинений з 2 до 7 вересня, а не 27 до 31 серпня, як повідомлялось раніше», – підкреслив Юрій Клименко.
Він також додав, що до КПВВ «Станиця Луганська» підведено комунікації з централізованої системи водопостачання та водовідведення, внутрішнього електропостачання. Змонтовані також нові модулі для збільшення кількості спеціального облаштованих робочих місць для проведення паспортного та фіскального контролю, що значно збільшить пропускну спроможність КПВВ.
За словами заступника командувача ООС із застосування підрозділів Державної прикордонної служби генерал-майора Володимира Бондара, збільшення кількості робочих місць на КПВВ «Станиця Луганська» планується з 24 осіб до 40. Тобто майже вдвічі. Це має дозволити зменшити черги.