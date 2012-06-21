Команда міжнародних вчених встановила, що в тому місці, де сьогодні знаходиться найбільша пустеля в світі, майже 100 мільйонів років тому вирувало життя. У той час Сахара була величезною річковою системою, в якій мешкали найрізноманітніші літаючі рептилії, а також грізні хижаки, схожі на сучасних крокодилів.
Палеонтологи досліджували скам'янілості з кількох крейдяних порідах на південному сході Марокко і з’ясували, що багато мільйонів років тому в Сахарі мешкали, як мінімум, три найбільших хижих динозаврів того часу.
Зокрема, серед них був шаблезубий кархародонтозавр, довжина якого складала майже 8 метрів. Його характерною особливістю були величезні щелепи і довгі зуби, кожен з яких досягав приблизно 20 сантиметрів. Крім того, в цьому регіоні мешкав і член сім'ї хижаків з довгими тонкими задніми кінцівками — грізний дельтадром аналогічних розмірів, а також різного роду хижі літаючі рептилії та схожі на крокодилів інші динозаври.
«Можливо, це було найнебезпечніше місце в історії планети Земля», — зазначив палеонтолог Низар Ібрагім з Університету Портсмута, додавши що Сахара 100 мільйонів років тому була тим місцем «де людська подорож завершилася б дуже швидко».
Хижаки в основному харчувалися рибою, яка була тут у величезній кількості. "Це місце було заповнене величезними за розмірами, довжиною в кілька метрів, видами риб, включаючи гігантських кишковопорожнинних істот, — сказав професор Мартілл, керівник дослідження. За його словами, найнебезпечнішою була величезна прісноводна акула під назвою онхопрістіс із зазубреними зубами, схожими на кинджали.
Згідно з висновками вчених, Сахара в стародавні часи була місцем справжніх боїв між усіма видами хижаків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»