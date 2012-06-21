Високогірний Рахів відзначив День Незалежності дитячими велоперегонами та велопарадом у вишиванках. Малеча райцентру зустріла найбільше свято України на біговелах і велосипедах. Діти молодшого шкільного та дошкільного віку змагалися і в межах Міжнародного веломарафону «Стежками опришків». Усі вони отримали дипломи учасників, а від Рахівської міської ради — пам’ятні подарунки.
У велопараді у вишиванках взяли участь понад два десятки рахівців і гостей міста. 5-кілометровий маршрут вони здолали від площі перед районним будинком культури до будівлі Карпатського біосферного заповідника. Усіх учасників на фініші чекало частування смачним бограчем.