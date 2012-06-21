Якщо учень відгадає загадку в кабінеті директора, отримає нагороду — чупа-чупс. Щоб заробити п’ять мандаринів, треба продекламувати понад 40 рядків вірша. За стійку на голові школяр заробить три мандарини. Бубликом можна посмакувати, якщо усміхнутися. Попити чаю з бубликами теж можна, але доведеться розповісти про прочитану книжку.
А тепер, читачі, відгадайте загадку: що це за цінник і як учні можуть поласувати мандаринами, солодощами чи бубликами? Одразу скажу: отримати такий стимул можна лише за знання.
Прейскурант заохочень у кабінеті директора в соцмережі розмістив очільник Тернопільської школи-ліцею імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук.
«З бюджетом і стратегічними напрямами визначилися. Чекаємо на ефект», — коротко висловився директор. Цей своєрідний покажчик стимулювання набрав за короткий час понад 1000 поширень і багато відгуків.
Це не перша креативна пропозиція від директора для урізноманітнення навчання та шкільного життя. 31 серпня збираються не на подвір’ї загальноосвітнього закладу, а в лісовому урочищі. Крім розкладання багаття, організовують різні ігри. Змінили й формат святкування останнього дзвоника. Випускники прощаються зі шкільним життям на набережній Тернопільського ставу, а потім на теплоході.
Нещодавно в коридорі школи-ліцею з’явилося чарівне дзеркало. З нього висолопив язик Альберт Ейнштейн, а внизу підпис: «Підморгни й покажи язик Ейнштейну — день буде успішним». Підморгнемо всі дружно й ми!