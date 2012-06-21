Холодна погода, як завжди, заскочила нас зненацька, а різкий перехід від тепла до холоду несе із собою застуди. Як їм запобігти? Та що робити, якщо горло вже почало боліти?

Народні методи лікування застуди часто пов'язані з псевдонауковими уявленнями, а не фактами. Які з них працюють, а які — ні?

1. Не варто вживати багато вітаміну С, краще замініть його цинком

«Перша порада, якою ми завжди користуємося при застуді, це вживання більшої дози вітамінів С і D», — пише Майкл Аллан з Канадського університету Альберти.

Аллан дослідив цю тему і дійшов висновку, що користі від такого «лікування» майже немає.

Дані свідчать, що прийом вітаміну С у значних дозах певною мірою захищає тільки тих, хто має великі фізичні навантаження, як-от бігуни марафону.

Але для всіх інших цей спосіб зменшує ризик захворіти лише на 3%.

«Якщо доросла людина загалом хворіє на застуду двічі на рік, прийом вітаміну С допоможе уникнути одне захворювання на 15 років», — пояснює науковець.

Льодяники, що містять цинк, мають більш позитивний ефект.

Висновки трьох клінічних випробувань показали, що діти, які приймають вітаміни з цинком, в середньому мають на одну-півтори застуди менше на рік. Школярі, як правило, хворіють приблизно від 6 до 8 разів щороку.

Інші дані показують також, що препарати з цинком прискорюють одужання десь на один день. Однак з огляду на те, що вітаміни з цинком мають гіркий смак, а приймати їх треба протягом усього року, Аллан сумнівається, що став би рекомендувати цей засіб.

2. Трохи алкоголю — не зашкодить

Поширена хибна думка, що під час застуди не можна вживати алкоголь, вочевидь, походить від того, що ми сприймаємо хворобу як покарання за нездоровий спосіб життя.

Весела гулянка з випивкою послабить нашу імунну систему, думаємо ми, і зробить її більш схильною до вірусних захворювань.

Насправді, це питання не отримало широкої експериментальної перевірки. Проте висновки трьох незалежних досліджень свідчать, що регулярне (але помірне) вживання алкоголю знижує ризик застудитися.

До того ж, багато залежить від того, який напій ви оберете. Вино має позитивний ефект, а от пиво — ні.

3. Замість антибіотиків краще приймати жарознижувальні засоби

Відверто кажучи, не зрозуміло, як взагалі можуть допомогти антибіотики, адже вони борються з бактеріями, а застуду спричинюють віруси.

На думку Аллана, «прийом антибіотиків в таких випадках може призвести до таких побічних ефектів, як-от діарея».

Набагато розумніше буде спробувати полегшити симптоми хвороби.

Найбільш неприємні з них можна знизити за допомогою препаратів, що містять антигістамінні, протинабрякові та знеболювальні засоби. Пам'ятайте, це порада для дорослих, а не для дітей.

До того ж ефективність їхнього застосування сильно залежить від організму людини, яка їх приймає, та виду інфекції, вважає Майкл Аллан.

4. Ніяких трав, краще — ложка меду

Попри поширену думку, рослинні засоби, як-от ехінацея або пігулки з часником, не лікують. Надія тільки на мед.

Під час трьох різних досліджень було з'ясовано, що ложка меду перед сном допомагає заспокоїти кашель набагато ефективніше, ніж різні сиропи від кашлю та теплі солодкі напої.

Щоправда, такий результат отримали при спостереженнях за дітьми. Хоча в одному дослідженні з'ясували, що поєднання меду і кави допомагає позбутися від кашлю дорослим.

Яким чином це допомагає, поки не зрозуміло. «Але якщо за цим стоятиме серйозне дослідження, то варто спробувати», — вважає Аллан.

5. Не уникайте спілкування

На швидкість вашого одужання добре впливає спілкування з близькими та взагалі приємними вам людьми.

Пацієнти, які відчувають співчуття та добре ставлення з боку лікаря, долають хворобу швидше. Цей висновок підтвердили як їхні власні спостереження, так й об'єктивні дані про зміни активності їхньої імунної системи.

Принаймні, якщо ліки не допомагають, трохи тепла і ласки аж ніяк не завадить.

Утім, залишається ще багато нез'ясованих питань, які потребують подальших досліджень.

Наприклад, як краще захистити себе від мікробів під час поїздки в переповненому автобусі: відчинити всі вікна, щоб провітрити салон, або, навпаки, уникати протягів? Відповісти на це запитання з науковою точністю — важко.

На думку Аллана, головне — дотримуватися здорового глузду: регулярно мити руки і не пити з одного посуду з тим, хто вже захворів.

Звичайно, це не панацея від усіх хвороб, але іноді найпростіший метод є і найефективнішим.

BBC Україна