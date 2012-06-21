Саме стільки офіційно зареєстрованих безробітних Рівненщини претендують на вакансію в лютому. Вакансій у базі даних обласного центру зайнятості нині 2,3 тисячі — на 35% більше, ніж на цей час торік.
З одного боку, це свідчення того, що наші земляки дедалі активніше шукають щастя за кордоном. З іншого — завдяки зростанню кількості вакансій знизився дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці, адже в лютому 2019-го на кожну з них було семеро претендентів з числа тих, хто перебував на обліку як безробітний.
Ще одна прикметна деталь: у січні за сприяння служби зайнятості в області працевлаштовано 2,5 тисячі осіб, з них 72% — ще до набуття статусу безробітного. Отже, лише за перший місяць року вдалося заповнити половину наявних вакансій.
«Саме на такі оперативні підходи орієнтована служба зайнятості, яка оновлюється відповідно до викликів часу. Ідеться про скорочення тривалості пошуку роботи з 3,6 до 2 місяців, а рівня безробіття — з 9,6 до 5%. Це середньоєвропейський показник. Таке завдання ставить уряд. Але тут маємо діяти разом з роботодавцями. Прошу подавати нам вакансії не з мінімальною, а з реальною оплатою праці. Тоді й проблем з їх заповненням не буде. А люди залюбки працюватимуть на рідній землі, сплачуючи тут податки», — каже директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук.