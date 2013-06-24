13 червня Україна отримала п’ятий транш від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом у межах цієї ініціативи Міністерство фінансів вже залучило від Європейського Союзу 7 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США від країн G7, з яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (20 млрд дол. США).

«2025 року Європейський Союз надав Україні 10,5 мільярда євро прямої бюджетної підтримки. Це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility. Вдячний європейським партнерам за стабільну й передбачувану підтримку, яка зміцнює фінансову стійкість нашої держави. Одержані кошти спрямовують на ключові пріоритети державного бюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 52,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету, повідомляє Мінфін.