Кожен з нас хотів би бути здоровим і дожити до ста років. Але в житті нас підстерігають так багато видимих і невидимих загроз, що досягти 100-річного довголіття досить складно.

«Урядовий кур’єр» зібрав 15 порад, які допоможуть зберегти здоров'я і прожити довге і щасливе життя!

1. Читай газети догори ногами

І це не жарт. Читаючи догори ногами людина піддає свій мозок невеликому стресу, який допомагає йому відновлювати зруйновані клітини. Також варто писати незвичною для себе рукою та слухати неприємну музику ...

2. Їж фрукти і овочі червоного кольору

Мало хто знає, що солодкий перець містить більше вітаміну С, ніж апельсин. Буряк має корисні речовини, які розширюють кровоносні судини, а помідори є джерелом лікопену, який захищає від ракових і серцево-судинних захворювань.

3. Швидко бігай

Біг знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на цілих 30%. Замість бігу можеш кататися на велосипеді.

4. Будь обережний при користуванні громадським туалетом

Після кожного відвідування громадського туалету необхідно ретельно мити руки, щоб позбутися від бактерій, які можуть не тільки викликати серйозні захворювання, а й послабити твій імунітет.

5. Їж банани

Цей фрукт знижує кров'яний тиск. Калій, який є в бананах, допомагає протидіяти шкідливим наслідкам надлишку солі в раціоні.

6. Присідай

Це найпростіша вправа, яка допомагає зміцнювати м'язи, що в майбутньому, особливо в літньому віці, допоможуть запобігти падінню.

7. Пий хоча б одну чашку чаю в день

Чай знижує рівень гормонів стресу в крові і збільшує шанси на виживання в разі серцевого нападу на 28%, тому що антиоксиданти, які містяться в чаї, зміцнюють кровоносні судини.

8. Лягай спати на годину раніше

Сон всього на одну годину довше сприяє зниженню і нормалізації кров'яного тиску. Також тривалий сон допомагає людині боротися зі стресом.

9. Їж йогурт

Напої з пробіотиками позитивно впливають на травний тракт.

10. Використовуй зубну нитку

Вона допомагає позбутися від бактерій, які викликають карієс, що в підсумку захищає від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і недоумства.

11. Дихай через соломку

Роби це щодня, щоб поліпшити роботу легенів, знизити частоту серцевих скорочень і нормалізувати кров'яний тиск. Роби вдих через ніс, а видихай через соломинку.

12. Тримай житло у чистоті

Люди, які часто прибирають в своєму будинку, мають високий рівень серотоніну (гормону щастя). Він, в свою чергу, позитивно впливає на хороший сон, правильне харчування і, як наслідок, на довголіття.

13. Їж бекон замість ковбаси

Це може прозвучати досить дивно, але він менш калорійний, ніж ковбаса. Його вживання може запобігти серцево-судинним захворюванням і ожиріння.

14. Щодня ходи на прогулянку

Ходьба позитивно впливає на роботу мозку і захищає від недоумства.

15. Накладай на тарілку менші порції їжі

Експерименти на щурах показали, що гризуни, яким давали порції на 30% менше, жили в два рази довше.

Сподіваємося, що ці поради дійсно допоможуть вам бути здоровішими. Тож, не полінуйся і виділяйте трохи часу на своє здоров'я, щоб дожити до ста років! Бажаємо вам довголіття!

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»