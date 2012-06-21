За останні півтора року благодійна організація «Від серця до серця» виявила на Черкащині 19 постраждалих від торгівлі людьми.
На Черкащині прагнуть ефективно протидіяти торгівлі людьми. Так, нещодавно семеро черкащан офіційно отримали статус постраждалих від такої торгівлі. Справа ще одного нині на розгляді у Міністерстві соціальної політики. Такі дані назвала фахівець Благодійної організації «Від серця до серця» Марина Стадник, яка виявляє таких постраждалих та надає їм реінтеграційні послуги, допомагає в отриманні цих статусів у державних органах. Нині ж у реінтеграційному центрі благодійної організації перебуває 23 особи, яких вдалося витягти з лап «рабовласників» за останні два роки.
— Види експлуатації цих постраждалих різні. Зазвичай, це змішана експлуатація — трудова і сексуальна. За 2017 рік опікуємось трьома особами, — розповідає Марина Стадник. — Нині активно працюємо над тим, щоб навчити фахівців соціальних установ — служби у справах дітей, центру соцслужб та інтернатних закладів — виявляти і протидіяти випадкам торгівлі людьми. Працюємо також із психологами та соціальними педагогами цих закладів, аби вони могли надавати допомогу таким постраждалим та попереджували такі випадки. До активної роботи з протидії торгівлі людьми залучили й сектор ювенальної превенції. Також благодійники докладають зусиль, аби було надано офіційний статус постраждалої особи від торгівлі людьми малолітній дитині, яку навесні мати намагалася продати за 15 тисяч гривень.
— Нині цей малюк у закладі «Малятко». Ми хочемо отримати для дитини цей статус із кількох причин. По-перше, вона матиме право на повноцінне медичне обстеження, а також заклад, у якому перебуває, одержить додаткову допомогу, а по-друге, ми апробуємо на практиці в Черкащині механізм надання такого статусу дитині, що дасть нам змогу спільно з державними службами нагромадити певний досвід, — розповідає Марина Стадник.
Нині найпоширенішими формами рабства вважають трудову, сексуальну експлуатацію, а також примус до сороміцьких чи відразливих дій (втягнення у злочинну діяльність). За статисткою, в Україні 91% постраждалих — це саме ті, хто зазнав трудової експлуатації. На Черкащині цей показник становить 46%. Є шокуюча статистика, згідно з якою нині у рабстві перебуває більше людей, ніж у часи, коли це було узаконено. За останні півтора року лише благодійна організація «Від серця до серця» виявила на території Черкащини 19 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Є випадки, коли постраждалі перебувають за кордоном, тож активісти надають їм підтримку і супровід рідним.
ДОВІДКА «УК»
За період з січня по червень 2017 року Представництво міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні виявило 639 осіб, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової та сексуальної експлуатації, у 23 країнах, зокрема в Україні, та надало їм допомогу. Цей показник на 30% вищий порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Підвищення вразливості населення щодо ризику потрапити у ситуацію торгівлі людьми, як вважають фахівці, ймовірно пов’язане із затяжним воєнним конфліктом, а також політичною, економічною та соціальною нестабільністю в Україні.