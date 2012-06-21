Верховна Рада у середу планує розпочати розгляд у повторному другому читанні законопроекту 1581-д «Про житлово-комунальні послуги», що є частиною реформування галузі, а також розглянути блок ратифікаційних питань. Про це йдеться у порядку денному засідання ВР у середу, опублікованому на сайті парламенту, повідомляє Укрінформ.
Згідно з порядком денним засідання розпочнеться з розгляду ратифікаційних питань. Зокрема, планується розглянути законопроекти «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» (№0160), «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження» (№0167), «Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК» (№0161) та «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)» (№0164).
Законопроект про ЖКП стоїть у кінці порядку денного, до нього подано 543 поправки і пропозиції народних депутатів.
Як повідомлялося, законопроект «Про житлово-комунальні послуги» був зареєстрований у грудні 2014 року Кабінетом Міністрів, але в листопаді 2015 року він був повернений комітету на доопрацювання для підготовки до повторного першого читання. У лютому 2016 року вже доопрацьований законопроект №1581-д був ухвалений у першому читанні, а в травні 2017 року парламент направив його на повторне друге читання.
Потреба у його ухваленні виникла після того, як 1 липня 2015 року набрав чинності закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Він зафіксував, що у багатоквартирному будинку може бути лише три форми управління: безпосередньо співвласники, об'єднання співвласників та управитель. Водночас питання відносин між управителем та співвласниками багатоквартирних будинків досі не врегульоване.
Тож проект закону №1581-д «Про житлово-комунальні послуги» покликаний урегулювати ці відносини. Окрім того, його метою є створення передумов для забезпечення повноцінного та якісного надання всіх житлово-комунальних послуг.