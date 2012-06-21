На другому позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбулося 30 березня, депутати звільнили від виконання обов’язків за їхніми заявами про звільнення з посад за власним бажання міністра охорони здоров’я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. За ці рішення проголосували, відповідно, 271 та 226 народних обранців.
Далі нардепи намагалися призначити на ці посади нових людей. Але голосів не вистачило. Так, Верховна Рада не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, адже за відповідну постанову проголосували 223 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів. Не було підтримано й призначення Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я. Адже за цей урядовий проєкт постанови проголосували лише 217 нардепів.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також повідомив, що до Верховної Ради надійшов лист від Президента Володимира Зеленського на додаток до листа від 29 березня 2020 року про те, щоб виключити з порядку денного позачергового засідання ВР питання про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»