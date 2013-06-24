Під час засідання Комітету з питань інновацій та гібридних загроз у форматі Ради Україна-НАТО заступник Міністра енергетики України Роман Андарак обговорив виклики, які стоять перед українською енергетикою в період війни, а також шляхи протидії ключовим загрозам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він ознайомив партнерів з поточною ситуацією у енергетичній системі та її актуальним потребами. Також наголосив, що російські атаки стали більш потужними та прорахованими, адже ворог застосовує понад 500 різних типів ракет та дронів одночасно, а також супроводжує обстріли кібератаками.

«Від початку повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала понад 64 000 випадків пошкоджень. Навіть під час так званого «енергетичного перемир’я» у березні ми зафіксували понад 1 400 нових ударів. У 2025 році росія свідомо знищує об'єкти газорозподільної інфраструктури. Це не поодинокі випадки – це системна й цілеспрямована ескалація», – зазначив Роман Андарак.

Роман Андарак зауважив, що для протидії вищезгаданим викликам Україна першочергово потребує партнерської підтримки у сферах захисту енергетичних об’єктів, кібербезпеки та створення в Україні належного стратегічного резерву критичного енергообладнання для термінових ремонтів.

Заступник Міністра енергетики подякував партнерам за солідарність і скоординовану підтримку, а також закликав включити стабільність української енергетичної системи до переліку критичних безпекових пріоритетів НАТО.