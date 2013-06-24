Віце-прем’єр-міністр — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив про ухвалення Радою Європейського Союзу політичного рішення про продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогоднішнє рішення Ради ЄС дає українцям, які перебувають у європейських країнах, понад 20 місяців визначеності. Дуже важливо забезпечити людям передбачуваність, можливість планувати своє життя, а також майбутнє повернення в Україну для тих, хто ухвалить таке рішення, щойно умови дозволять це зробити», — наголосив Олексій Чернишов.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що цьому передували спільні консультації з європейськими партнерами. Зокрема, одна з них відбулася 13 червня 2025 року.

«Мав унікальну можливість від української сторони взяти участь у робочій зустрічі міністрів внутрішніх справ держав — членів ЄС. Обговорили співпрацю та підтримку, яку Європейський Союз надає Україні саме зараз, у вирішальний момент. Дякуємо європейським партнерам за незмінну підтримку України та наших людей!» — підкреслив Олексій Чернишов.

Віце-прем’єр-міністр додав, що статус тимчасового захисту — це унікальний досвід для ЄС. Він був застосований вперше після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну як інструмент допомоги для українських біженців. Cтатус надає доступ до освіти, роботи, проживання, медичного страхування та соціальних послуг для громадян України у країнах ЄС.