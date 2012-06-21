Рада Європи та Євросоюз представили у Києві результати своїх проектів для країн «Східного партнерства», зокрема й України. Як ідеться в повідомленні прес-служби РЄ, в Україні протягом 2015—2017 років було реалізовано п’ять тематичних проектів у межах Програми співпраці між ЄС та Радою Європи «Партнерство заради належного врядування», спрямованих на зміцнення стандартів прав людини, підтримку пенітенціарної реформи, свободи медіа, боротьби з корупцією, а також вільних і справедливих виборів. Загальний бюджет цих проектів становить 3,2 мільйона євро, його фінансує ЄС та Рада Європи. Україна також бере участь у 14 регіональних ініціативах, що охоплюють усі країни — учасниці «Східного партнерства».
Під час презентації було зазначено, що завдяки реалізації проектів за програмою «Партнерство заради належного врядування» українські органи влади заручились експертною підтримкою в розробленні законодавчих актів у напрямах реформи поліції, протидії корупції, свободи слова й виборів. Західні експерти взяли участь у розробленні Кодексу етики працівників пенітенціарних установ і надали підтримку Національному агентству з питань запобігання корупції в підготовці методології оцінки корупційних ризиків та антикорупційних програм. Було започатковано спеціальні онлайн-курси з реалізації реформи роздержавлення державних і комунальних ЗМІ.
Брюссель і Страсбург вирішили продовжити реалізацію програми «Партнерство заради належного врядування» в Україні до кінця 2018 року і доповнити її проектом із захисту прав національних меншин.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»