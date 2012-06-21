Днями відбулося четверте засідання Ради з міжнародної торгівлі, на якому підбили підсумки торішньої роботи, визначили завдання і заходи на нинішній рік. До заходу в онлайн-форматі приєдналися понад 80 учасників, серед яких представники міністерств, Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради, Нацбанку, Держмитслужби, Державної податкової служби, Торгово-промислової палати та інші, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Рада з міжнародної торгівлі — це комунікаційна платформа, яка забезпечує ефективний діалог між урядом, бізнесом та експертним середовищем.

«2020 року, попри пандемію й пов’язану з цим світову кризу, Україна проводила торгові операції з 234 країнами та юрисдикціями, відкрила нові ринки та розширила номенклатуру експорту. Найважливіші показники — феноменальне зростання експорту української продукції до В’єтнаму та Китаю на 93% та на 98% відповідно», — зауважив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торговий представник України Тарас Качка.

Серед позитивних тенденцій 2020 року — поліпшення сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Україна скоротила негативне сальдо на 3,4 мільярда доларів. Внаслідок цього негативне сальдо становило тільки 255,5 мільйона доларів. Темп поліпшення становить 93,1%.

«Ми дотримуємося визначених торговельних пріоритетів на найближчі роки, розвиваємо та поглиблюємо співпрацю з іншими країнами через лібералізацію умов торгівлі, що зафіксовано в Експортній стратегії України. Розширення доступу українських товарів на світові ринки відбувається шляхом укладання угод про вільну торгівлю та впровадженням інструментів спільних міжурядових комісій», — наголосив Тарас Качка.

Важливим для України стало набуття чинності 1 січня 2021 року угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Цього року буде продовжено роботу над секторальними та кроссекторальними експортними стратегіями, щоб після схвалення їх у Кабінеті Міністрів якнайшвидше розпочати імплементацію. Це дасть змогу розширити експортні ринки для української продукції, створити умови для запровадження інновацій на машинобудівних підприємствах, залучити інвестиції для розвитку наявних і відкриття нових промислових об’єктів.

«Одна з найамбітніших цілей для нас — укладання промислового безвізу, який сприятиме тому, що продукція, вироблена в Україні, потраплятиме на ринок ЄС без повторної сертифікації. Уже проведено 17 попередніх оціночних місій. Ми твердо налаштовані на підписання цього року угоди АСАА, яка в перспективі дасть змогу охопити майже п’яту частину українського експорту в ЄС», — зазначив Тарас Качка.

Під час засідання Ради з міжнародної торгівлі учасників поінформували про концептуальне бачення представлення України на Всесвітній виставці «Експо-2020», захист українських товаровиробників на зовнішніх ринках, стан виконання та перспективи оновлення Експортної стратегії України.