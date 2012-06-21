В екосистемах Чорнобильської зони, на жаль, тривають пожежі. Для гасіння вогню залучено 96 одиниць техніки та 405 чоловік особового складу. Там працюють рятувальники і служби з багатьох регіонів України. Задіяна авіація.
Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, нині залишаються три основні напрямки пожеж – Корогодське, Котовське та Ліовецьке лісництва. Причина пожеж – спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем. І додав, що у столиці постійно контролюється радіоактивний фон, і його перевищення не зафіксовано. «Фон не перевищує 0,013 мікрорентген на годину при нормі 0,03 мікрорентгена на годину», – повідомив він.
Також очільник столиці повідомив, що під Києвом, внаслідок горіння трави, горить і тліє торф. За минулий тиждень його гасили в Бородянському, Броварському та Вишгородському районах на площі приблизно 4 гектарів. А у самій столиці на гасіння пожеж підрозділи ДСНС протягом тижня виїжджали 57 разів – були залучені майже 350 рятувальників та 70 одиниць техніки.
Він також нагадав, що Верховна Рада збільшила штрафи для паліїв до 150 тисяч гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»