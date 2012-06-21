Радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській областях та Києві – повністю в межах норми. Він становить 0,11 мікрорентген на годину, тому небезпеки немає. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Водночас він зазначив, що моніторинг ситуації свідчить про підвищення кількості в повітрі різних часток горіння. Тому міністр радить всім, хто має хронічні захворювання легень, серцево-судинні захворювання, обмежити свій вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація цих часток у повітрі найбільша.
«Більше пийте води, робіть вологе прибирання приміщень», – закликав Максим Степанов.
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«Урядового кур’єра»