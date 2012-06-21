Щодо поганої якості повітря у Києві, столична влада повідомила, що вчора містом спочатку пронеслася піщана буря, пориви вітру сягали 22 і більше метрів на секунду, а потім опустився смог. Інтернет і ЗМІ оприлюднили багато різних припущень. Столичний голова Віталій Клично під час брифінгу 17 квітня надав офіційну інформацію.
Так, за його словами, через задимленість у місті у наступні кілька днів збільшиться кількість машин Київавтодору, які миють та дезінфікують вулиці.
А зранку 17 квітня столичний голова особисто відвідав Зону відчуження і повідомив, що займання, які там виникли вчора, практично загасили. Отже, відкритого вогню там немає. Є тління на деяких ділянках, де продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, а авіація оперативно реагує на місця потенційно можливого займання.
Радіаційний фон в зоні відчуження становить 0,12 мікрозівертів. У столиці він також не перевищує норми.
За висновками експертів, задимленість у столиці є також наслідком загоряння лісів у Київській області в напрямку Житомира, а також у Житомирській області. Також нині горить торф у Голосіївському районі міста. Там оперативно працюють рятувальники.
Щодо Подільсько-Воскресенького мосту, Віталій Кличко повідомив, що через сильний вітер там вчора впали конструкції, зведені для робіт із антикорозійного захисту арки цієї споруди. На щастя, ніхто не постраждав і сам міст не був пошкоджений. Нині тривають роботи з відновлення конструкцій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»