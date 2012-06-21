Ця радіостанція розпочала мовлення українською на підконтрольній уряду території Луганщини ще 24 серпня 2016 року, і ось уже у Сєверодонецьку готовий до роботи корпункт.
«Тепер з Луганщини повідомлятимемо ще більше оперативних і правдивих новин, — розповідає керівник програмного відділу Радіо «FM Галичина» Ірина Процик. — Особисто для мене — це надзвичайно приємний подарунок, бо став ще одним важливим кроком до перемоги в інформаційній війні, яку навіть на четвертому році ведення бойових дій ми, на жаль, перманентно програємо! Тішуся, що працюю з людьми, які підтримують такі ідеї та проекти, попри всі складнощі. Корпункт сприятиме повноціннішій роботі, тут буде журналіст, який подаватиме новини та робитиме включення з міста, щоб у перспективі це були й радіомости між сходом і заходом України».
Радіо «FM Галичина» почало мовлення українською у містах сходу, бо саме тут — епіцентр російсько-української інформаційної війни, як і епіцентр бойових дій. А головний фронт проходить у свідомості людей. При цьому технічні можливості України у протистоянні російській пропаганді доволі обмежені.
Завдяки «галичанам» українську музику, новини та авторські програми тепер чують у кількох містах області: Лисичанську, Новоайдарі, Сватовому, Широкому, Старобільську.
«Наш ефір на сході не відрізняється від звичного. Він працює на об’єднання. Українці живуть і на заході, і на сході. Ми — одна країна. Тому ми принципово не хочемо розділяти країну особливими ефірами. Пріоритет — сучасна українська музика. Ми за те, щоб її пропагувати. Підтримуємо багато культурних проектів. І будемо більше підтримувати інформаційно ті події, які відбуваються на сході», — розповіла Ірина Процик.
За її словами, на сході «галичани» співпрацюють з багатьма активістами, волонтерами, організацією військово-цивільного співробітництва. Та й самі журналісти з Радіо «FM Галичина», коли вирушають у подорож, обов’язково беруть із собою подарунки для дітей Луганщини.
Першим ефіром з корпункту Радіо «FM Галичина» на сході стала програма «Діалоги у Сєверодонецьку». Гостями студії були письменниця Ірен Роздобудько та бард Ігор Жук. Говорили про єднання сходу та заходу й агітаційний потяг «Труханівська Січ», який саме зробив зупинку в Сєверодонецьку, щоб далі попрямувати до Сватового.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»