Чотири редакції дротового мовлення з міст Білопілля, Глухів, Охтирка і Тростянець Сумської області стали переможцями конкурсу на FM-частоти. Це колективи редакцій «Радіо ВИР», «Радіо Глухів», ТРК «Охтирка» та нещодавно створене підприємство ТРК «Тростянець». Так на прикордонній Сумщині поступово створюється мережа національного FM-мовлення насамперед завдяки активній участі місцевих громад у реалізації проекту «Радіо громад», ініційованого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.
Торік для оперативної й успішної реалізації цього проекту в області з ініціативи облдержадміністрації проведено широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію, зокрема відеопрезентацію проекту, навчальний семінар на базі філії НТКУ «Сумська регіональна дирекція», в якому взяли участь зацікавлені керівники районів, ОТГ, міст, місцевих радіокомпаній.
Там, де місцеві громади проявляють відповідну ініціативу, є практичні результати. Редактори «Радіо Глухів» та ТРК «Охтирка» заздалегідь подали пакети документів на розрахунок частот, а засновники — місцеві та районні ради — передбачили у бюджетах кошти на створення FM-станції. Це стосується Білопілля і Тростянця, де місцева влада і журналісти спільно вирішують наболілі питання і сприяють розвитку мережі національного FM-мовлення.