У разі блекауту, тобто повного зникнення електроенергії, національний телемарафон та п’ять радіокомпаній матимуть змогу працювати ще щонайменше три доби, мобільні оператори також повинні забезпечити можливість надавати зв’язок упродовж трьох діб.

Про це заявив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На сьогодні п’ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон також зарезервовано на подачу сигналу на три доби. Далі залежить від постачання палива.

Телебачення й радіо працюватимуть. У нас працюють середні хвилі, «Українське радіо», радіостанції в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію».

Посадовець закликав громадян мати радіоприймачі з батарейками.

Юрій Щиголь також прокоментував можливе зникнення мобільного зв’язку. За його словами, нині працюють 82% базових станцій, у Луганській та Херсонській областях їх відновлюють. Після масованого ракетного удару в Україні не працювало близько 45% базових станцій, сказав він.

«Більшість базових станцій операторів зарезервовані акумуляторами, але коли зникає світло, всі з WiFi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію. І там, де є резервування на дві години, вона працює пів години», — додав він.

За словами голови Держспецзв’язку, на виконання рішення РНБО та указу Президента «всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби». На сьогодні ця робота триває.

Підводять мережі до пунктів незламності, які також мають бути зарезервовані фіксованим зв’язком на три доби, зазначив Юрій Щиголь.