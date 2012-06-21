Перша ракетка світу Рафаель Надаль знаходиться в лікарні і готується до проведення МРТ. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

За підсумками обстеження буде прийнято рішення про участь іспанця в підсумковому турнірі АТР, який пройде в Лондоні на наступному тижні.

Нагадаємо, що через пошкодження м'язів черевної порожнини, іспанець достроково припинив виступ на тенісному турнірі в Парижі.

В оновленому рейтінте АТР Надаль зайняв першу сходинку. У поточному сезоні Надаль здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Рафаель Надаль, Getty Images

ДОВІДКА "УК"

Іспанський тенісист Рафаель Надаль знову став першою ракеткою світу напередодні Підсумкового турніру ATP, змістивши з першої позиції серба Новака Джоковича.

У іспанця 9585 рейтингових очок, в той час як у Джоковича - 8945. Напередодні серб став переможцем Мастерса в Парижі, а Надаль знявся у півфіналі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»