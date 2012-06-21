Перша ракетка світу Рафаель Надаль знаходиться в лікарні і готується до проведення МРТ. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
За підсумками обстеження буде прийнято рішення про участь іспанця в підсумковому турнірі АТР, який пройде в Лондоні на наступному тижні.
Нагадаємо, що через пошкодження м'язів черевної порожнини, іспанець достроково припинив виступ на тенісному турнірі в Парижі.
В оновленому рейтінте АТР Надаль зайняв першу сходинку. У поточному сезоні Надаль здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
ДОВІДКА "УК"
Іспанський тенісист Рафаель Надаль знову став першою ракеткою світу напередодні Підсумкового турніру ATP, змістивши з першої позиції серба Новака Джоковича.
У іспанця 9585 рейтингових очок, в той час як у Джоковича - 8945. Напередодні серб став переможцем Мастерса в Парижі, а Надаль знявся у півфіналі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»