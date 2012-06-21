Харкові відкрили перший центр Open Space для реєстрації цивільного стану громадян.
В оновленому районному відділі реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України люди зможуть отримувати всі ті послуги, що й у звичайному, зокрема, зареєструвати народження дітей, подати документи для вступу в шлюб, для зміни імені, повторно подати документи та інше.
«На Харківщині ми плануємо відкрити ще два таких центри. Все для того, аби підвищити якість надання послуг населенню. Формат Open Space — це доступність, простота та відкритість», — відзначила начальник Головного територіального управління юстиції в Харківській області Тетяна Єгорова.
За її словами, місце відкриття першого центру Open Space обрано так, щоб жителям міст Харків і Люботин, а також Харківського району було зручно.
«Зручна транспортна розв’язка, метро поруч. Це дуже комфортно для громадян, які будуть обслуговуватись тут», — сказала Тетяна Єгорова.
Після урочистого відкриття гості мали можливість скористатися послугами та особисто перевірити якість роботи РАГСу в новому форматі. На завершення всі присутні стали гостями урочистої церемонії реєстрації шлюбу, що проводилась українською та англійською мовами.