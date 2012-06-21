У Державному бюджеті є мінімум 5 млрд грн, які можливо перенаправити на підтримку медицини на боротьбу з коронавірусом. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

«В умовах епідемії кожна копійка з державного бюджету має використовуватися ефективно. Більше того, Рахункова палата оперативно проаналізувала Державний бюджет на 2020 рік. Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення щонайменше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це– кошти для закупівлі тих речей, яких наразі вкрай бракує Україні – захисні медичні маски для населення, тест-ситеми, апарати штучної вентиляції легень», – цитує Валерія Пацкана пресслужба Рахункової палати.

Зокрема, наголосив він, для таких випадків у державному бюджеті передбачено резервний фонд. «На сьогодні не розподілені 1,4 млрд грн. Виділення коштів із цього фонду відбувається за рішенням Кабінету Міністрів України. Тож Рахункова палата, пропонує уряду не зволікати з цим», – зауважив Валерій Пацкан.

Друге джерело, яке може використати уряд, додав Голова Рахункової палати, це своїм рішенням розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію ‒ 0,2 млрд грн, на сьогодні ці видатки нерозподілені.

«Я також пропоную Верховній Раді невідкладно внести зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Адже і тут є можливості спрямувати кошти, щоб мінімізувати поширення вірусу», – додав Валерій Пацкан.

Зокрема, він нагадав, що досі не розпочало свою діяльність Бюро фінансових розслідувань і тому можна перенаправити 0,3 млрд грн, які передбачалися на фінансування цієї установи. «До покращення фінансової ситуації можна було б відтермінувати видатки за бюджетною програмою «Статистичні спостереження». А це чималі кошти – 1,2 млрд грн. Вони могли б піти зокрема на заходи для встановлення повної об’єктивної картини про реальну кількість заражених коронавірусом в Україні», – сказав Валерій Пацкан.

Крім того, Голова Рахункової палати наголосив, що за 2 місяці поточного року відбулася економія коштів за виплатою деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення. «Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, у 2019 році обсяг таких видатків у жовтні змінами до закону зменшено на 1,1 млрд грн і за рік видатки залишились не виконані на 6,9 млрд грн. Тож є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн», – зауважив Валерій Пацкан.

Голова Рахункової палати назвав ще низку бюджетних програм, видатки на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти.

Зокрема, підтримка реалізації комплексної реформи державного управління – 600 млн грн, адже існуюча кількість фахівців із реформування значно менша, ніж передбачалося; керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом ‒ 11 млн грн, оскільки ця установа не розпочала свою діяльність; функціонування торгових представництв за кордоном ‒ 25,6 млн грн, так як видатки впродовж двох років не використовувались і перерозподілялись на інші бюджетні програми; заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні – 13,5 млн гривень.

«Це мінімум, що Рахунковій палаті вдалося знайти під час оперативного аналізу Державного бюджету. Ми також вважаємо, що сьогодні кожний народний депутат має відповідально ставитися до ситуації та виступати за перенаправлення коштів субвенції соціально-економічного розвитку на першочергові потреби регіонів, зокрема придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я. Адже це – здоров’я та збереження життя людей», – сказав Валерій Пацкан.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»